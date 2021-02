Bei dem Fahrer bemerkten die Polizistinnen Alkoholgeruch.

Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. Mit Alkohol im Blut und vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit hat ein Bremer am Freitagabend, 19. Februar, einen Unfall bei Delmenhorst verursacht. Verletzt wurde er nicht. Die Polizei ermittelt in dem Fall weiter.

Über den Notruf der Polizei wurde am Freitagabend um 20.30 Uhr ein Unfall Verkehrsunfall auf der B75 in Delmenhorst gemeldet. Die eingesetzten Beamtinnen der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten vor Ort einen erheblich beschädigten Mercedes in