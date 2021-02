Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst nahe an der 35er-Schwelle

In Delmenhorst dämmt sich langsam das Infektionsgeschehen ein.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Landesgesundheitsamt hat am Samstag sechs weitere Neuinfektionen in Delmenhorst gemeldet. Die Inzidenzzahl sinkt weiter in Richtung 35er-Schwelle.

Wie das Landesgesundheitsamt Niedersachsen am Samstagmorgen vermeldet hat, liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Samstag bei sechs. Damit sind in Delmenhorst insgesamt 2216 Menschen mit dem Virus infiziert oder infiziert gewesen. Der