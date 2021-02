Mitten in Delmenhorst auf einer "Insel" gestrandet

Da dürfte der Fahrer dieses Wagens im Februar 1974 nicht schlecht gestaunt haben, als er zu seinem Auto zurückkehrte. Um dieses herum hatte ein Baggerfpührer die Marktstraße in Delmenhorst in eine Steinwüste verwandelt.

Horst Schilling

Delmenhorst. Auch mitten in einer Stadt kann man auf einer Insel stranden. Den Beweis trat im Februar 1974 ein Autofahrer in der Delmenhorster Innenstadt an.

Im dk stand anderntags zu lesen, wie es zu der hier abgebildeten Situation hatte kommen können: „Auf einer ,Insel’ fand gestern mittag ein auswärtiger Kraftfahrer seinen Pkw wieder, den er in den Morgenstunden auf der Marktstraße vor dem Po