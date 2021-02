An der Nienburger Straße in Delmenhorst stehen bald 1000 Zweiräder

Für den Tootal-Markt an der Nienburger Straße stehen die Zeichen auf Abschied, er wird jetzt ausgeräumt.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Ära Tootal-Markt endet in Delmenhorst nach zwei Jahrzehnten. Der Nachfolge-Mieter kommt aus einer ganz anderen Branche.

Auf dem Weg zur Fahrradstadt hat Delmenhorst noch etwas Nachholbedarf, als Stadt der Fahrradhändler legt sie in diesem Jahr zu. In den bisherigen Tootal-Markt an der Nienburger Straße, der in den nächsten Wochen ausgeräumt wird, zieht als n