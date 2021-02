Tritt nach 33 Jahren im Dienst der Stadt den Ruhestand an: Gerd Galwas, Jugendamtsleiter, Fachdienstleiter Kindertagesbetreuung und stellvertretender Leiter des Fachbereichs Bildung.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Nach 33 Jahren im Dienst der Stadt tritt Gerd Galwas als Jugendamtsleiter und Leiter für Kindertagesbetreuung in Delmenhorst den Ruhestand an. Der 65-Jährige ist eingefleischter Pädagoge. Er geht in dem Wissen, viel Gutes für die Kinder und Jugendlichen der Stadt geleistet zu haben.

Wer den Mensch Gerd Galwas verstehen will, der braucht sich einfach nur in seinem Büro umschauen. Dort hängt ein Kunstwerk an der Wand, das aus alten Schulpulten zusammengebaut wurde und in etwa wie eine afrikanische Gesichtsmaske aussieht.