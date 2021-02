Erneut fünfstellige Summe erbeutet: Warnung vor Schockanrufen in Delmenhorst

Im Visier von Betrügern: Senioren werden immer häufiger Opfer von sogenannten Schockanrufen. (Symbolfoto)

Imago Images/Sven Ellger

Delmenhorst/Bremen. Eine Delmenhorsterin hat eine fünfstellige Summe im Zusammenhang mit einem sogenannten Schockanruf verloren. Es ist der zweite Fall in dieser Woche. Die Polizei warnt vor dieser neuen Betrugsmasche.

Insbesondere ältere Menschen sind in den letzten Tagen Opfer einer Abwandlung des Enkeltricks geworden. Darauf macht die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch aufmerksam. So wurde am Mittwoch eine 57-jährige Delmenhorste