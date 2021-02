Langzeitarbeitslose und alleinerziehende Leistungsbezieher haben in der Pandemie besonders schlechte Karten, weiß man beim Jobcenter Delmenhorst. (Archivfoto)

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Die Corona-Pandemie hat auch die Welt des Delmenhorster Jobcenters erheblich beeinflusst. Gerade für Langzeitarbeitslose und für Alleinerziehende haben sich die Chancen auf Arbeit verschlechtert. Doch in einem Bereich gibt es auch eine "minimal-positive" Verbesserung.

Das Delmenhorster Jobcenter ist in normalen Zeiten ein hochfrequentierter Ort. 2400 Männer und Frauen haben sich vor der Pandemie monatlich in dem wuchtigen Klinkersteingebäude an der Nordwollestraße eingefunden. Doch in Zeiten vo