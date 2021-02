Delmenhorster Polizei warnt vor Taschendieben in Supermärkten

Ein Taschendiebstahl ist eine Angelegenheit von Sekunden. Oft werden die Opfer abgelenkt – zum Beispiel durch einen Rempler oder ein kurzes Gespräch. (Symbolfoto)

Imago Images / Agentur 54 Grad

Delmenhorst. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch vor Diebstählen, die sich insbesondere in Supermärkten ereignen.

Das Portemonnaie einer 84-Jährigen ist am Mittwoch gegen 14 Uhr beim Einkaufen entwendet worden. Die Dame schob ihren Einkaufswagen durch einen Supermarkt an der Weberstraße in Delmenhorst. Im Einkaufswagen befand sich laut Polizeibericht i