89-Jährige in Delmenhorst mit Corona-Schockanruf um 40.000 Euro betrogen

Betrüger haben in Delmenhorst Beute gemacht. (Symbolbild)

Sebastian Gollnow/dpa

Delmenhorst. Am Mittwoch sind bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt Delmenhorst und den umliegenden Gemeinden Anrufe von Betrügern eingegangen. In einem Fall kam es zu einem erheblichen Schaden. Das berichtet die Polizei.

In einem Fall wurde eine 89-Jährige von einem Betrüger angerufen, der sich als "Dr. Weber" ausgab. Er berichtete, dass sowohl ihre Tochter als auch ihr Ehemann an Corona erkrankt seien und umgehend behandelt werden müssten. Für die Behandlu