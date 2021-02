Achtung, Blitzer! (Symbolfoto)

Carsten Rehder/dpa

Delmenhorst. Beamte der Polizei Delmenhorst haben am Dienstag, 16. Februar, in der Zeit von 14.20 bis 16.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen an der Syker Straße in Delmenhorst vorgenommen.

Überprüft wurde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, die die Syker Straße in Richtung Delmenhorst befuhren. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde waren neun Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Fünf