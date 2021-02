An die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau soll die Mahnwache in der Delmenhorster Innenstadt erinnern.

Andreas Arnold/dpa

Delmenhorst. Ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag in Hanau ruft das "Breite Bündnis gegen Rechts" Delmenhorst zu einer Mahnwache auf. Dabei geht es auch um rassistische Fälle in unmittelbarer Nähe.

Das "Breite Bündnis gegen Rechts" in Delmenhorst ruft auf zum Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau vor einem Jahr. Dafür soll am Samstag, 20. Februar, eine Mahnwache in der Delmenhorster Innenstad