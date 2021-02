Am 1. März dürfen die Friseursalons ihre Türen wieder für Kundinnen und Kunden öffnen - viele sind aber schon jetzt für die ersten Wochen ausgebucht.

Sina Schuldt/dpa

Delmenhorst/Ganderkesee. Trotz Lockdown: Zum 1. März dürfen Friseursalons wieder öffnen. Kundinnen und Kunden müssen sich auf höhere Preise und neue Hygiene-Regelungen einstellen.

Bald ist es so weit: Zum 1. März dürfen die Friseure wieder öffnen. Die Telefone stehen in den Salons in Delmenhorst und umzu schon seit Tagen nicht mehr still. Viele können es kaum erwarten sich von breiten Ansätzen, ausgewachsenen Strähnc