So baut Daniel Riemann die Delmenhorster Innenstadt in einem Videospiel nach

Nur 24 Stunden und alles auf der kleinen Konsole: Daniel Riemann hat in Minecraft markante Bauwerke aus Delmenhorst nachgebaut.

Patrick Kern

Delmenhorst. Rathaus, Wasserturm, Markthalle: All diese Delmenhorster Gebäude gibt es jetzt auch in der virtuellen Welt. Daniel Riemann hat es sich zur Aufgabe gemacht, markante Bauwerke der Delme-Stadt in Minecraft nachzubauen.

Als Daniel Riemann vor knapp drei Wochen erstmals einen Blick in das Videospiel „Minecraft“ geworfen hat, hätte er wohl nicht gedacht, dass er kurz darauf mit seinem neuen Hobby in vieler Munde ist. In der virtuellen Würfelblockwelt baut de