Schüler von Abschlussklassen können in Niedersachsen auch in der Schule unterrichtet werden. (Symbolfoto)

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Delmenhorst/Landkreis Wesermarsch. Im Landkreis Wesermarsch wird an Schulen wegen der hohen Infektionszahlen derzeit nur im Szenario C unterrichtet. Doch wie sieht es mit Schülern aus, die in der Wesermarsch wohnen, aber in Delmenhorst zur Schule gehen?

Kein anderer Kreis hat in Niedersachsen derzeit einen so hohen Inzidenzwert wie die Wesermarsch: Seit Dienstag gilt eine nächtliche Ausgangssperre, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Doch auch auf die Schulen haben die hohen In