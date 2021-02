Muss man in Corona-Zeiten für eine Aussage quer durch die Republik reisen?

Das Amtsgericht in Delmenhorst.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Weil er im Sommer als Radfahrer das Rotlicht einer Ampel missachtet haben soll, soll ein Klinik-Apotheker aus Freiburg jetzt in Corona-Zeiten quer durch die Republik fahren, um in Delmenhorst seine Aussage zu machen. Das verwundert ihn. So reagiert das Amtsgericht.

Dave Wirth, so lautet der Vorwurf, ist im Sommer des vergangenen Jahres in Delmenhorst mit dem Rad über die Straße gefahren, obwohl die Ampel für ihn auf Rot stand. Er wurde von zwei Polizisten beobachtet und angehalten. Wirth bestreitet, d