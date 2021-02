Neues Asia-Restaurant "Mikomi" eröffnet in Delmenhorst

An der Stedinger Landstraße feiert das chinesische Restaurant "Mikomi" seine Neueröffnung.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Noch hängt die Reklame des Vorbesitzers „La Madeira“ am Gebäude an der Stedinger Landstraße 1, doch inzwischen gibt es dort einen neuen Besitzer. Am 17. Februar eröffnet hier das China-Restaurant „Mikomi“.

Mit verschiedenen Fleisch- und Fischgerichten nach traditionell asiatischer Art, vielen Sushi-Variationen und einem breit aufgestellten Mittagstisch möchte der Betreiber das Delmenhorster Lokalangebot erweitern. Zurzeit setzt Mikomi noch au