Wer vermisst die Geräuschkulisse im Großraumbüro?

Daniel Naupold/dpa

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets wohlklingenden Kolumne geht es um die Frage, ob Radfahrer auf dem Laufenden bleiben können, den Wohlklang des Großraumbüros und die Stille im Homeoffice.

Dass es herrenlose Damenfahrräder gibt, ist an dieser Stelle bereits einmal thematisiert worden. In ein ähnliches Themenfeld gehört die Frage, ob auch Radfahrer auf dem Laufenden sein können. Und ist es nicht so, dass das Wort handeln von H