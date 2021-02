Keine neuen Corona-Infektionen in Delmenhorst

Der Inzidenzwert für Delmenhorst liegt den zweiten Tag in Folge unter der 50-Marke.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Land Niedersachsen hat für Delmenhorst am Montag keine weiteren Corona-Infektionen vermeldet. Der Inzidenzwert bleibt damit stabil und liegt wie bereits am Sonntag bei 49,0.

In den vergangenen sieben Tagen wurden für Delmenhorst insgesamt 38 Corona-Neuninfektionen vermeldet. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle liegt am Montag bei 2192. Auch die Zahl der Menschen aus Delmenhorst, die mit oder an einer Covid