Die Delmenhorster Polizei hat eine Geburtstagsfeier aufgelöst. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. 14 Personen haben am Sonntag in Delmenhorst einen Geburtstag gefeiert und dabei gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

Laut Polizeibericht hat eine Anwohnerin am Sonntag gegen 18:15 Uhr gemeldet, dass an der Adelheider Straße in Delmenhorst eine Party mit mehreren Personen stattfinde. Die Beamten der Polizei Delmenhorst trafen daraufhin in der Wohnung 14 Pe