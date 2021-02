Der Winter in Delmenhorst von seiner schönsten Seite

Heiko Katenkamp war am Wochenende mit seiner Spiegelreflexkamera unter anderem in der Graft unterwegs.

Heiko Katenkamp

Delmenhorst. Der Winter hat sich am Wochenende auch in Delmenhorst von seiner schönsten Seite gezeigt. Unsere Redaktion war mit der Kamera unterwegs. Und auch Leser haben uns viele Fotos eingereicht. Hier eine Auswahl.

Endlich mal wieder Winter – so, wie er früher einmal war. Mit Schnee und Eis. Und mit Temperaturen bis zu minus 15 Grad, die aber längst nicht so unangenehm waren wie die sonst üblichen 6 Grad plus und Schmuddelwetter. Die