Die Polizei hat am Wochenende erneut zwei Corona-Partys in Delmenhorst aufgelöst.(Symbolfoto)

Delmenhorst. Und wieder hat es am Wochenende in Delmenhorst klare Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben – an der Cramerstraße und an der Straße Am Grünen Kamp.

Zunächst wurde die Polizei am Samstag gegen 18.10 Uhr nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft zur Cramerstraße gerufen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurden dabei neun Personen aus vier verschiedenen Haushalten – zum Teil lauts