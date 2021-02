Gereimte Predigt in St. Marien fängt Karnevalsgefühl ein

Luftschlangen, Ballons und Faschingsmusik: So wurden die Gläubigen am Wochenende zu Karnevalsgottesdienst in der St. Marien-Kirche empfangen.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Katholische Kirche und Karneval – passt das zusammen? In der Delmenhorster St. Marien-Kirche wurde am Wochenende der Beweis geliefert: Pfarrer Guido Wachtel hielt eine Predigt, die zum Lachen einlud.

Corona durchkreuzte am vergangenen Wochenende so manche langgeschmiedeten Faschingspläne. Närrische Feierlichkeiten, die trotz aller Einschränkungen stattfinden konnten, waren die drei Karnevalsgottesdienste in der St. Marien-Kirche. Aber a