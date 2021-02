Senioren in Delmenhorst beim Einkaufen bestohlen

In Delmenhorst sind derzeit Taschendiebe auf Tour. (Symbolfoto)

imago-images/Frank Röder

Delmenhorst. Achtung: Langfinger sind unterwegs. Bei der Polizei in Delmenhorst sind insgesamt vier Fälle von Taschendiebstählen angezeigt worden.

Die Diebstähle ereigneten sich alle am Freitag in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr in Einkaufsmärkten des südlichen Stadtgebietes. Bei den Geschädigten handelte es sich um Personen im Alter von 65 bis 79 Jahren. Täterhinweise konnten nicht ge