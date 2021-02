Die Polizei ist am Freitag zu einem schweren Unfall auf einem Parkplatz gerufen worden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst . Auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts an der Schönemoorer Straße in Delmenhorst ist es am Freitag gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 67-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr nach Angaben der Polizei im Bereich der Ladezone rückwärts. Hinter dem Fahrzeug befand sich allerdings ein Fußgänger – der 67 Jahre alte Mann aus Delmenhorst. Es kam zum Zusammenstoß,