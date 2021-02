Das Haus in Ovelgönne: Mit der Plantage im Inneren wollten einige Männer reich werden. Aber die Polizei observierte Beschuldigte und Haus.

Ole Rosenbohm

Oldenburg. An diesem Dienstag wird das Urteil verkündet. Die Anträge von Verteidigung und Staatsanwaltschaft gehen um bis zu viereinhalb Jahre auseinander.

Im Prozess um die im März 2020 aufgeflogene Cannabisplantage in Ovelgönne haben die Verteidiger deutlich geringere Strafen als zuvor die Staatsanwaltschaft in Oldenburg gefordert. Vor dem Urteil an diesem Dienstag ist es also spannend.