30 Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr in Delmenhorst gegen Corona geimpft

Corona-Impfstoff im Ultratiefkühlschrank des Delmenhorster Impfzentrums.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Bevor die ersten Senioren im Delmenhorster Impfzentrum ihre Spritze bekamen, waren 30 Mitglieder der Berufsfeuerwehr an der Reihe. War das in Ordnung?

Um die Abläufe in dem am Donnerstag, 11. Februar, eröffneten Delmenhorster Impfzentrum in der Wehrhahnhalle zu perfektionieren, hat es tags zuvor einen Probelauf gegeben. Dabei haben 30 Angehörige der Wachbereitschaft der Berufsfeuerwehr,