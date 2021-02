Warnung vor dem Betreten der Eisflächen in Delmenhorst und Ganderkesee

Die Mili als Winteridyll. Vor dem Betreten der Eisfläche wird gewarnt.

Rosemarie Kulhoff

Delmenhorst/Ganderkesee. Die Stadt Delmenhorst und die Gemeinde Ganderkesee warnen eindringlich vor dem Betreten der Eisflächen. Beide Kommunen geben Eisflächen nicht offiziell zum Betreten und Eislaufen frei. Auch die Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg spricht eine deutliche Warnung aus.

Die Warnungen sind deutlich, schließlich besteht Lebensgefahr. Sowohl in der Stadt Delmenhorst als auch in der Nachbargemeinde Ganderkesee warnen die Verwaltungen vor dem Betreten der Eisflächen. "Bis jetzt gibt es in der Stadt Delmenhorst