In Delmenhorst kommen drei verschiedene Corona-Impfstoffe zum Einsatz

Ein fester Halt soll noch folgen: Klaus Huntemann (links) und Rotkreuz-Chef Michael Pleus platzieren die neuen Hinweisschilder an der schmalen Straße zum Impfzentrum.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Bei den Impfungen in Delmenhorst kann jetzt auf drei verschiedene Impfstoffe gesetzt werden. Sie kommen unterschiedlich zum Einsatz.

Die Beschilderung ist da. Wer von der Straße "Am Wehrhahn" oder der Weberstraße das 24 Stunden am Tag von einem Sicherheitsdienst bewachte Impfzentrum Delmenhorst aufsuchen will, kann es nun nicht mehr verfehlen. Weit wichtiger noch: Laut M