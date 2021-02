Delmenhorster erinnern an Situation von Kindersoldaten im IS

Red Hand Day: Mit einer Info-Ausstellung im City Point an der Lange Straße wollen (von links) Daniel Hewer, Lore Giesen-Wiche und Regina Hewer von der terre des hommes-Gruppe Delmenhorst-Ganderkesee auf die Situation von Kindersoldaten in Syrien und dem Irak aufmerksam machen.

Svana Kühn

Delmenhorst. Schätzungen zufolge werden weltweit etwa 250.000 Kinder als Kindersoldaten missbrauch. Anlässlich des globalen Aktionstages gegen den Einsatz von Kindersoldaten, hat die Delmenhorster terre des hommes-Gruppe eine Info-Ausstellung im City Point organisiert.

Kinder sind Opfer, keine Täter – doch manchen klebt dennoch Blut an den Händen. Weltweit werden in bewaffneten Konflikten etwa 250.000 Minderjährige als Soldaten missbraucht, so lautet eine Schätzung des Kinderhilfswerkes terre des hommes.