Die Polizei hat "Corona-Partys" in Delmenhorst aufgelöst. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Gleich in zwei Fällen hat die Polizei in Delmenhorst in Corona-Zeiten illegale Zusammenkünfte aufgelöst. In einem Fall ging es auch um Glücksspiel.

Beamte der Polizei Delmenhorst haben am Mittwoch zwei Zusammenkünfte mehrerer Personen in Delmenhorst aufgelöst und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen alle Betroffenen ein. Zunächst erhielten die Beamten einen anonymen Hinweis, da