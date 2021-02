Rat gibt der Gelben Tonne in Delmenhorst ab dem Jahr 2022 Grünes Licht

Nun soll sie kommen, die Gelbe Tonne.

imago images/ Hans-Günther Oed

Delmenhorst. Die Gelbe Tonne soll in Delmenhorst stadtweit eingeführt werden. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 10. Februar entschieden.

Nach einem Probelauf der Gelben Tonne – statt des üblichen Gelben Sacks – in Brendel und Adelheide hatten die Bewohner dem System ihre Zustimmung gegeben. Dasselbe hat nun der Stadtrat getan: Ab Januar 2022 soll im kompletten Delmenhorster