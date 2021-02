Wer in Delmenhorst Wohneigentum kaufen will, findet einige Sparten vor, die trotz Preissteigerungen im Vergleich mit der Region günstig sind – zum Beispiel Neubauwohnungen.

Frederik Grabbe

Delmenhorst/ Region. Wer in Delmenhorst bauen will, muss lange nach freien Grundstücken suchen. Bauland ist schlicht Mangelware. Das treibt auch die Boden- und Immobilienpreise nach oben. Lebt es sich also im Umland günstiger? Ein Regionsvergleich der Immobilienpreise anhand von Kaufverträgen zeigt, dass Delmenhorst trotz Preissteigerungen einige Vorteile zu bieten hat.

Kaum verfügbares Bauland in Delmenhorst, keine größeren Neubaugebiete: Wie sich das auf die Preise beim Bauland auswirkt, hat erst kürzlich der neue Bericht des Gutachterausschuss für Grundstückswerte (GAG) Oldenburg-Cloppenburg aufgez