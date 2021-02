So läuft das Mammographie-Screening in Corona-Zeiten

Bis Anfang März steht das Mamma-Mobil noch auf den Graftwiesen. Eigentlich sollte es schon längst weitergezogen sein.

Stefanie Jürgensen

Delmenhorst. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 72.000 Frauen an Brustkrebs. Das Mamma-Mobil macht regelmäßig in Delmenhorst Halt, um Frauen der am häufigsten betroffenen Altersgruppe eine Vorsorge zu ermöglichen. Auch in Corona-Zeiten.

Fast die Hälfte aller Frauen, bei denen Brustkrebs erkannt wird, sind zwischen 50 und 69 Jahren alt. Um die Erkrankung möglichst früh zu erkennen, werden Frauen dieser Altersgruppe alle zwei Jahre zur Vorsorgeuntersuchung eingeladen. In Del