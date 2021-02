Will für die FDP ins Delmenhorster Rathaus: Murat Kalmis (vorne) ist zum Oberbürgermeisterkandidaten der Liberalen gewählt worden. Werner Stoffregen ist neuer Kreisvorsitzender.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Es waren wichtige Entscheidungen, die die FDP in Delmenhorst am Dienstag zu fällen hatte. Die Liberalen haben einen neuen Vorstand und einen Oberbürgermeisterkandidaten gewählt. Das geschah in Pandemiezeiten allerdings in einer drei Stunden währenden Präsenzsitzung.

Die FDP in Delmenhorst hat gemeinsam mit Murat Kalmis als Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten, der mit der Kommunalwahl im September neu besetzt werden soll, auch einen neuen Vorstand gewählt. Werner Stoffregen ist nun neue