Von seinen 50 Jahren als Priester hat Hubert von der Heide – hier bei seinem Abschied aus St. Marien – 31 Jahre in Delmenhorst verbracht und denkt gern daran zurück. (Archivfoto)

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Fünf Jahrzehnte Priester: Am 13. Februar 2021 feiert der langjährige Dechant der Delmenhorster St. Marien-Gemeinde dieses Jubiläum. 31 seiner 50 Jahre als Pfarrer hat Hubert von der Heide an der Delme gewirkt. Anlass genug, ihn zu fragen, wie er auf diese Zeit in Delmenhorst zurückblickt und wie es ihm seit seinem Wechsel ins Münsterland 2017 ergangen ist.

Aus dem "prallen Leben", so hat es Pfarrer Hubert von der Heide bei seinem Abschied aus Delmenhorst 2017 formuliert, ist er ins deutlich ländlichere Velen-Ramsdorf gewechselt. Als Dechant der katholischen St. Marien-Gemeinde in De