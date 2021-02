Irene Papziner scheint untrennbar mit der Gemeinschaft Hasport verbunden. Jetzt feiert sie ihren 75. Geburtstag. (Archivfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die rund 20-jährige Geschichte der Gemeinschaft Hasport in Delmenhorst ist eng verbunden mit der Vereinsvorsitzenden, die dafür schon das Bundesverdienstkreuz erhielt. Am Mittwoch feiert Irene Papziner ihren 75. Geburtstag – ausnahmsweise nicht an der Helgolandstraße.

"Die Gemeinschaft Hasport ist mein Leben": Diesen Satz hat Irene Papziner, Initiatorin und bis heute Vorsitzende des 2002 gegründeten Vereins, vielfach gesagt. Zu ihrem 75. Geburtstag am Mittwoch, 10. Februar, ist er fast ebenso wahr wie 19