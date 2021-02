Am Montag waren Präsenzunterricht und Notbetreuung an den Schulen ausgefallen. (Symbolfoto)

Britta Pedersen/dpa

Delmenhorst. Nachdem am Montag wegen der Wetterlage der Präsenzunterricht und auch die coronabedingte Notbetreuung in Delmenhorst nicht stattgefunden hat, wird am Dienstag aller Wahrscheinlichkeit nach Normalität einkehren. Im Landkreis Diepholz gibt es auch am Dienstag noch witterungsbedingte Einschränkungen an Schulen.

Wie Timo Frers, Pressesprecher der Stadt Delmenhorst, informiert, werden nach jetziger Einschätzung sowohl der Präsenzunterricht als auch die coronabedingte Notbetreuung am Dienstag wieder stattfinden. Am Sonntagabend hatte die Stadtve