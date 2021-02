Am Montag fällt an Delmenhorster Schulen der Unterricht aus

Auch in den Delmenhorster Schulen bleiben am Montag alle Plätze verwaist.

Michael Gründel

Delmenhorst. In Delmenhorst wird am Montag in den Schulen kein Unterricht erteilt. Bereits Stunden zuvor hatten benachbarte Landkreise so entschieden.

Aufgrund der Wetterlage hat die Stadtverwaltung am Sonntagabend um 20 Uhr mitgeteilt, dass am Montag, 8. Februar, der Präsenzunterricht und die Corona-bedingte Notbetreuung an den allgemein- und berufsbildenden Schulen entfällt. Das Homesch