Lange Haftstrafen, hohe Einziehung: Ihre früheren Cannabisplantagen werden für die Angeklagten wohl recht teuer.

David Ebener

Oldenburg. Der Hauptangeklagte soll über 400.000 Euro eingenommen haben. Mehr Umsatz verhinderte die Polizei.

Fünf Monate nach Verhandlungsstart naht das Ende im Prozess vor dem Landgericht Oldenburg um bandenmäßigen Marihuanahandel sowie Anbau in einem Haus in Ovelgönne. Am Freitag hat Oberstaatsanwalt Thomas Kirstein in seinem Plädoyer