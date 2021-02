Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst vom Land zu niedrig angegeben

Bei den Inzidenzen wurde der Grenzwert von 35 deutlich unterschritten.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. In Delmenhorst sind keine weiteren Neuinfektionen mit dem Corona-Virus zu verzeichnen. Der Inzidenzwert ist deutlich unter 35 gesunken. Nur wenige Gebiete in Niedersachsen haben einen niedrigeren Wert. Das Landesgesundheitsamt korrigierte die frohe Kunde jedoch kurz darauf. Es habe Verzögerungen bei der Übermittlung gegeben.

Wie das Landesgesundheitsamt Niedersachsen am Dienstagvormittag vermeldet hat, gibt es in Delmenhorst keine weiteren Neuinfektionen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Auch hat es der Mitteilung zufolge keine weiteren To