Der Schnee macht dem Schienenverkehr zu schaffen: Bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Montag fahren keine Züge mehr.

Manuel Titze

Delmenhorst. Schnee und Sturmböen ziehen am Sonntag über Delmenhorst und die Region. Alle Züge fallen aus. Die Polizei rät von Autofahrten ab.

Bis zu 30 Zentimeter Schnee hielt der Deutsche Wetterdienst am Freitag noch für Delmenhorst für möglich. So viel wurde es am Sonntag nicht. Dennoch hatte der in der Nacht eingesetzte Schneefall deutliche Auswirkungen. Die Polizeiinspek