So lief der digitale Neujahrsempfang des Delmenhorster HWK

Lichtinstallationen, Musik und Vorträge gab es auch in diesem Jahr beim HWK-Neujahrsempfang.

Birgit Stamerjohanns

Delmenhorst. Obwohl der traditionelle Empfang des Hanse-Wissenschaftskollegs in diesem Jahr nur im Internet zu erleben war, haben sich doch viele Freunde wiedergetroffen. Auch in Zukunft soll es digitale und hybride Veranstaltungen am HWK geben.

Eigentlich hat nichts gefehlt beim ersten digitalen Neujahrsempfang des Hanse-Wissenschaftskollegs: inspitierende Vorträge, Musik, Lichtinstallationen, und am Ende gab es ein Prosit auf das neue Jahr. Dazu waren HWK-Rektorin Prof. Kerstin S