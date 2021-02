Sieht trotz Corona das Potenzial für besondere Veranstaltungs-Highlights in diesem Jahr: Timo von den Berg, Leiter der Begu Lemwerder (Archivfoto).

Marco Julius

Lemwerder. Auch in der Begu Lemwerder ist im Lockdown Kreativität gefragt. Das Team der Kulturstätte will auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm anbieten, zum Teil online.

„Die Begu Lemwerder steckt genau wie alle Bürgerzentren und Kulturhäuser besonders in der aktuellen Corona-Lage, doch das ist kein Feststecken, sondern eher ein kreatives Eintauchen.“ Das sagt Timo von den Berg, Leiter der Kulturstätte an d