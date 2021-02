Nach einer Testphase sollen die Gelben Tonnen an den Start gehen. (Archivfoto)

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Die erste Nachricht, dass eine Gelbe Tonne flächendeckend in Delmenhorst kommen könnte, hat in sozialen Netzwerken für Diskussionen gesorgt. Was die Vor- und Nachteile sind, haben wir zusammengefasst.

Wenn sich der Stadtrat Delmenhorst für die Gelbe Tonne für ganz Delmenhorst entscheidet, stehen einige Veränderungen an. Dabei haben die Ratsmitglieder die schwere Wahl zwischen zwei Systemen, die ihre Vorzüge und Nachteile haben.Bisher wer