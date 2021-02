Diese Initiative will eine freie Schule in Delmenhorst gründen

Die Schülerinnen und Schüler sollen den Schulalltag bei dem offenen Konzept mitgestalten können. (Symbolfoto)

Jan Woitas/dpa

Delmenhorst. Eine Initiative will in Delmenhorst eine Grundschule in privater Trägerschaft gründen. Dort soll Kindern ermöglicht werden, in ihrem eigenen Tempo und nach ihren Interessen zu lernen.

Eine Schule, an der jeder sein kann, wie er ist, an der jeder lernt, wie er kann und möchte, an der jeder mitbestimmen kann, wie es sein soll – das ist das Ziel einer Initiative, die in Delmenhorst eine neue Schule gründen will. Zehn M