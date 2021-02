Delmenhorst. Die Notrufnummern 112 und 19222 waren am Donnerstagvormittag in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg nicht über das Festnetz erreichbar.

Die Notrufnummern 112 und 19222 waren am Donnerstagvormittag in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg nicht über das Festnetz erreichbar. Das hat die Großleitstelle Oldenburg am Donnerstag um 10.20 Uhr mitgeteilt. Betroffen waren neben der Stadt Delmenhorst auch die Stadt Oldenburg sowie die Landkreise Cloppenburg, Ammerland und Wesermarsch. Die Großleitstelle hat dazu geraten, alternativ die 110 zu wählen oder für die Nummern 112 und 19222 (Krankenbeförderung) den Mobilfunk zu nutzen.

Gegen 12.30 Uhr hat die Großleitstelle gemeldet, dass die Notrufnummern wieder uneingeschränkt erreichbar sind.