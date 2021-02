Die gesunde Brust einer Frau ist hier auf einer Röntgenaufnahme zu sehen. Das Mammographie-Screening hilft bei der Früherkennung.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Delmenhorst. Am 4. Februar 2021 findet zum 21. Mal der Weltkrebstag statt. Das Motto lautet „Ich bin und ich werde" und ruft jeden Einzelnen zum Nachdenken auf: Wer bin ich und was werde ich anlässlich des Weltkrebstages zur Bekämpfung von Krebs tun? Dr. Klaus Gutberlet, Chefarzt für Innere Medizin am Josef-Hospital Delmenhorst, sagt, wie man das Krebsrisiko verringern kann.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland 510.000 Menschen neu an Krebs – Tendenz steigend. Über vier Millionen Menschen leben derzeit mit der Krankheit. "Krebs ist weltweit Todesursache Nummer 2, direkt nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen", sagt Dr