Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt weiter über 90. (Symbolfoto)

Patrick Kern

Delmenhorst. Sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land Niedersachsen am Mittwoch für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert bleibt auf dem Niveau des Vortages.

Da am vergangenen Mittwoch ebenfalls sieben Neuinfektionen gemeldet wurden, die nun aus der Berechnung fallen, bleibt der Inzidenzwert für Delmenhorst mit 91,5 auf dem gleichen Stand wie am Dienstag. Am Dienstag waren zehn neue Fälle f