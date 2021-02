Von links nach rechts: Pflegedienst-Leiterin Christa Ibelings von rechts) half bei der Übergabe des kleinen Dankeschöns. Mit im Bild Annika Barre, Christine Billosso, Suanne Räppld und Magdalena Meyer.

Tomke Hammerl

Delmenhorst. Es ist "nur" Schokolade, aber es ist ein besonderes Zeichen in schwierigen Zeiten. Die Krankenhausleitung des Josef-Hospitals Delmenhorst hat an die komplette Belegschaft Schokolade verteilt und so Danke gesagt.

Eine große Packung der Schokolade, die dem Namen nach auf französisch Danke sagt: Die Leitung des Josef-Hospitals Delmenhorst hat sich am Dienstag mit einer besonderen Aktion an jeden einzelnen Mitarbeiter gewandt. Dr. Christian Peters,&nbs