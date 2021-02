Der Inzidenzwert für Delmenhorst ist wieder über 90 geklettert. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert für Delmenhorst steigt weiter an. Das Land Niedersachsen hat am Dienstag zehn Neuinfektionen gemeldet. Dazu gibt es einen weiteren Todesfall in Delmenhorst.

Der Inzidenzwert für Delmenhorst ist wieder über 90 geklettert. Am Dienstag hat das Land zehn neue Corona-Fälle für die Stadt gemeldet. Das sind fünf mehr als in der vergangenen Woche. Der Inzidenzwert steigt damit von 85,1 auf 91,5. Delmen